Il Milan di Pioli cerca un centrocampista. Paolo Maldini ha individuato il profilo ideale per rinforzare la rosa rossonera.

In casa Milan si guarda già alla prossima sessione di mercato. La squadra rossonera al guida la classifica della Serie A. Ovviamente c’è bisogno di andare ad inserire i tasselli giusti per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

La prossima sessione di calciomercato potrebbe essere la giusta chiave per rinforzare il parco giocatori, magari provando a sfruttare anche qualche affare a livello economico. Il Covid ha indebolito la forza dei club sul mercato, ed ecco perchè importante sarà sfruttare anche le idee e le occasioni.

A gennaio si prevedono movimenti soprattutto attraverso scambi e prestiti, ma in casa Milan è stato individuato quello che potrebbe essere un vero e proprio affare.

Milan, il colpo giusto per il centrocampo di Pioli

Uno dei reparti sui quali il club rossonero starebbe lavorando è proprio quello del centrocampo. Si cerca, infatti, un giocatore da inserire per dare equilibrio ma anche fisicità.

Il nome individuato da Paolo Maldini – secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com‘ – è quello di Soualiho Meité, centrocampista di un Torino che attraversa un avvio di stagione complicato. L’ex giocatore del Monaco ha collezionato, fino a questo momento, 17 presenze (11 volte partito titolare), condite anche da un assist.

All’interno dello scacchiere di Giampaolo, va detto, Meite non rappresenta una pedina essenziale, e dunque la possibilità di strapparlo ai granata sarebbe più che mai concreta.

Per arrivare al giocatore francese – si legge – potrebbero bastare anche meno di cinque milioni, cifra che il Milan spenderebbe volentieri per fornire a Pioli una valida alternativa ai giocatori già presenti in rosa.