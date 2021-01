Ancora guai per Victor Osimhen: non bastava l’infortuno alla spalla che lo sta tormentando, adesso anche il Covid. Spunta un video di una festa organizzata il 29 dicembre in Nigeria

Questa volta Osimhen dovrà dare delle motivazioni convincenti al Napoli, dopo essere rientrato in Italia positivo al Covid. Ha causato molte polemiche quanto accaduto durante la sua festa di compleanno, svoltasi in Nigeria il 29 dicembre.

Dopo aver trascorso le vacanze e festeggiato il compimento del 23esimo anno di età nella propria nazione di appartenenza, l’attaccante azzurro è tornato per rimettersi a disposizione di Gattuso. Un sospiro di sollievo durato poco, però, per il tecnico calabrese che sperava di riavere il suo centravanti a disposizione dopo i problemi alla spalla, curati in Belgio. Il nigeriano, infatti, ha effettuato il tampone naso-faringeo, risultando positivo al Covid, seppur in stato di asintomaticità.



Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Per Osimhen i guai non finiscono mai, torna in Italia e risulta positivo al Covid

A destare scalpore, il modo in cui Osimhen potrebbe aver contratto il virus. La festa per il suo compleanno, si svolta senza alcuna regola: nessun distanziamento sociale, neppure una mascherina, solo musica e ballo a volontà. Ad incastrarlo il video di Golden Michael, apparso sul profilo Instagram del cantante, nel quale si capisce benissimo quanto sia accaduto in Nigeria lo scorso 29 dicembre.

Da quanto si può osservare, il giocatore era scatenato nei festeggiamenti e non ha prestato alcuna attenzione a quanto stava accadendo intorno a lui. Nel frattempo, proseguirà la sua latitanza dal campo e la presenza in Supercoppa Italiana contro la Juventus, del 20 gennaio, a questo punto è a forte rischio.