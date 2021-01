Cinque inglesi nella top 10 delle rose più preziose in considerazione dei valori di mercato di Transfermarkt: la Juventus è soltanto 11esima

Nella raccolta delle squadre più preziose del mondo, secondo i dati elaborati dal sito di riferimento di settore Transfermarkt, sono soltanto due quelle che superano il milione di euro. Entrambe sono inglese: la Premier League è assoluta protagonista. Tra le prime dieci, la metà appartengono al massimo campionato britannico.

Nessuna italiana è presente nella lista, 3 invece le rappresentanti spagnole. Ci sono anche una tedesca e una francese.

Volete sapere i piazzamenti delle italiane principali? Date un’occhiata.

Valori di mercato, la prima italiana tra le rose più preziose è in undicesima posizione

La rosa più importante del pianeta è del Liverpool. I “Reds” di Jurgen Klopp sono leggermente in vantaggio sul Manchester City di Pep Guardiola. I primi hanno un valore complessivo di 1.10 milioni di euro mentre gli Sky Blues si fermano a 1.06, a strettissima distanza.

Completa il podio l’attuale squadra campione d’Europa. Il Bayern Monaco si aggiudica di poco il terzo posto. I teutonici, infatti, hanno allestito un organico che vale 893.70 milioni. La formazione bavarese è l’unica rappresentante tedesca tra le prime dieci. Per trovare la seconda bisogna scendere fino al 13esimo posto, dove è confinato il Borussia Dortmund (614.78).

Vicino al Bayern, malgrado un periodo molto negativo e i grossi problemi economici, figura il Barcellona, quarto con 888 milioni. I blaugrana sono davanti a tutti in Spagna. Il Real Madrid è sesto (842 milioni) mentre l’Atletico Madrid, capolista del campionato, è ottavo (776.70).

L’unica rappresentante francese è chiaramente il Paris Saint Germain. I parigini nonostante la Ligue 1 sia un campionato attrattivamente inferiore rispetto a Premier, Liga, Bundesliga e serie A, risentono dell’effetto balsamico dello sceicco

Nasser Al-Khelaïfi. La rosa dei Les Parisiens ha un valore complessivo di 855.85 e potrebbe crescere ulteriormente se in estate dovesse arrivare Lionel Messi.

La “Top 10” è arricchita da altre tre inglesi: il Chelsea, rinvigorito dallo sfarzoso calciomercato estivo, è settimo (827.05). In nona posizione è invece confinato il Manchester United che malgrado i 754.35 milioni di valutazione del suo organico non è riuscito a classificarsi per gli ottavi di Champions League.

Pure la quinta inglese tra le prime dieci non partecipa alla massima competizione europea per club. Si tratta del Tottenham: la rosa di José Mourinho vale 742.55.

E le italiane? Subito fuori dalla “top Ten” incontriamo la Juventus. I bianconeri di Andrea Pirlo, malgrado un avvio poco brillante in questa stagione, detengono l’undicesimo posto, frutto dei 708.50 milioni del suo organico.

Alle spalle della Juventus, c’è l’Inter. La formazione di Antonio Conte ha un valore di 655.50. Altre due italiane nelle prime venti: il Napoli è 14esimo (603.48) mentre il Milan, in risalita, è 19esimo (445.90). Poi, 21esima l’Atalanta (386.85). I bergamaschi precedono di un soffio la Lazio, 22esima (364.70). L’altra capitolina, la Roma, è in 27esima posizione. L’organico dei giallorossi vale 337.25 milioni.