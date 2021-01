Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato di Callejon alla vigilia della gara contro il Bologna

Poco meno di sessanta minuti nelle ultime quattro di campionato, con due panchine a fare rumore e un futuro ricco di incognite. Pensava di vivere un’annata diversa José Maria Callejon. Lo spagnolo, arrivato a parametro zero alla Fiorentina dopo essersi svincolato dal Napoli, non ha ancora segnato e non è neppure riuscito a fornire assist ai compagni. Nessun bonus, in chiave fantacalcistica, e dunque scarso supporto all’economia di gioco della Fiorentina nei suoi primi mesi in viola. Una situazione singolare per un giocatore esperto, anni 33, che a Napoli recitava un ruolo da protagonista, titolarissimo e indispensabile sulla corsia destra. Alla Fiorentina le cose non stanno andando bene.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Prandelli e le parole su Callejon

L’allenatore della Fiorentina, Prandelli, parlando della sua situazione, ha chiarito: “Quello di Callejon è per me un argomento delicato. Negli ultimi anni ha dimostrato tecnica, qualità e tempi di gioco, è un maestro nelle situazioni di smarcamento. In questo momento è un po’ penalizzato perché giochiamo con questo sistema di gioco”. Prandelli conferma che Callejon rischia di trovare sempre meno spazio, è un problema di caratteristiche ma anche di uomini.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Papu Gomez non risolve i problemi: cosa serve a Conte

Un piccolo caso destinato a far rumore nei prossimi giorni, dato che la Fiorentina aveva puntato convinta su Callejon prima dell’avvicendamento in panchina tra Iachini e Prandelli: “È un problema per me molto profondo, anche umano, perché José è talmente serio che diventa difficile anche metterlo in panchina” ha concluso Prandelli. Una domanda, i tifosi viola, si stanno ponendo: a questo punto, che ne sarà di Callejon?