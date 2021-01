Inter, Papu Gomez non risolve i problemi: cosa serve a Conte

Papu Gomez all’Inter per cercare di arricchire di estro e fantasia la manovra offensiva nerazzurra. E’ questo il piano di Marotta, Ausilio e Conte, ma basterà?

Papu Gomez resterà nerazzurro cambiando maglia. Un paradosso cromatico che spingerà il fantasista argentino dall’Atalanta all’Inter. Di fatto, come evidenziato nelle ultime ore, l’ex Catania sarebbe sempre più vicino al trasferimento a Milano. Come evidenziato dal Corriere della Sera, Inter e giocatore avrebbero già raggiunto un accordo, mentre resterebbero da limare gli accordi tra le due società.

Detto questo, come cambierà l’assetto tattico interista? Basterà Papu Gomez per il definitivo salto di qualità? Conte potrà contare su un trequartista di ruolo, puro, capace di creare superiorità numerica. Basterà per risolvere alcuni aspetti legati alle difficoltà di manovra e qualità nell’impostazione del gioco?

Papu Gomez all’Inter, si accende la trattativa: addio Eriksen

Gomez si avvina all’Inter, ma il club nerazzurro dovrà prima risolvere la grana Eriksen. Il centrocampista danese lasciare Milano già nei prossimi giorni e potrebbe far ritorno in Premier League o raggiungere Pochettino -suo grande estimatore- al PSG.

Gomez all’Inter, ma non basta. Conte avrà bisogno anche di un attaccante che possa alternarsi con Lukaku e Lautaro Martinez, e che vada a completare il reparto offensivo insieme e Sanchez. Gervinho e Pellè i due nomi in cima alla lista del club nerazzurro. Si attendono novità già nei prossimi giorni.