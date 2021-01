Antonio Conte ha strigliato duramente Arturo Vidal durante la gara contro il Crotone. L’allenatore nerazzurro furioso contro il cileno.

Arturo Vidal è finito nell’occhio del ciclone dopo la gara contro il Crotone di Stroppa. Il centrocampista cileno ha procurato il calcio di rigore a favore dei calabresi per aver atterrato in area di rigore Arkadiusz Reca al minuto 35. Per questo motivo, Vidal è finito nel mirino dei tifosi che l’hanno aspramente criticato.

Inter – Crotone, Conte contro Vidal

Vidal è stato protagonista in negativo della gara contro il Crotone di Stroppa. Il suo fallo da calcio di rigore ha procurato le ire anche di Antonio Conte, oltre che dei tifosi. Il giocatore ha così fatto arrabbiare Conte che, dalla panchina, si è praticamente sgolato per riprenderlo: “Arturo, gioca e non rompere il ca***”. Queste le urla del tecnico nerazzurro che si è scagliato contro il centrocampista. Non a caso, infatti, la sua gara contro i calabresi è durata solo quarantacinque minuti di gioco. Ad inizio secondo tempo, il cileno è stato sostituito dal compagno di squadra Stefano Sensi.

Vidal sotto attacco

Antonio Conte, al termine della gara contro il Crotone, ha duramente attaccato il cileno ai microfoni di Sky Sport: “Deve lavorare, serve testa bassa e pedalare. Qua nessuno ha il posto assicurato. Deve dimostrare di meritare di giocare. Deve fare molto meglio di quello che sta facendo. Fino ad oggi, troppi alti e bassi, noi come Inter non possiamo permetterci questi alti e bassi. Deve allenarsi, lui lo sa. Gli diamo tempo per adattarsi e intanto siamo felici di aver ritrovato Sensi”.