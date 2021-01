Il calciomercato del Milan potrebbe regalare un doppio rinforzo a Pioli in vista della seconda parte di stagione. Tiene banco anche il rinnovo di Donnarumma.

Come cambierà il Milan con l’imminente sessione di calciomercato di gennaio? Occhi puntato su un nuovo centrale difensivo, difensore da affiancare a Romagnoli e Kjaer pe tentare l’assalto reale e concreto verso lo scudetto. Piace Milenkovic della Fiorentina, ma difficilmente i viola si priveranno del centrale già nelle prossime settimane.

Appuntamento rinviato in estate e quindi caccia a un centrale difensivo d’esperienza e affidabilità. Occhio a Rudiger: l’ex Roma piace alla società rossonera, ma bisognerà valutare diversi per dettagli per cercare di intavolare la trattativa. Non è escluso che i rossoneri dirottino le loro attenzioni su un profilo più giovani dai margini di miglioramento futuri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Scamacca prima scelta nel ruolo di vice Ibrahimovic

Sarà caccia anche a un nuovo centravanti, un profilo forte fisicamente capace di far reparto da solo, dando la possibilità a Ibrahimovic di rifiatare. Piace particolarmente Scamacca, il quale lascerà il Genoa solamente di fronte a un’offerta irrinunciabile.

LEGGI ANCHE>>> Il Milan ha risposto, la corsa Scudetto è appena cominciata

Massima attenzione anche al rinnovo contrattuale di Donnarumma. Situazione ancora in bilico, anche se la sensazione è che il giocatore voglia proseguire la sua avventura in rossonera senza alcun dubbio. Mino Raiola e la società rossonera si incontreranno nelle prossime settimane per cercare di concretizzare la definitiva fumata bianca.