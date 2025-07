Inter, già scelto l’erede di Calhanoglu: pronta l’offerta super a una rivale in Serie A

I nerazzurri hanno già deciso il nome del sostituto del centrocampista turco in caso di addio: pronto l’assalto a un club rivale del nostro campionato

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato della polveriera in casa Inter, con Calhanoglu, Thuram e persino Denzel Dumfries che potrebbero lasciare il club quest’estate. Se per l’attaccante francese la volontà è di riuscire a trattenerlo in nerazzurro, per il centrocampista e l’esterno la situazione è ben diversa.

Il turco ha ricevuto forti apprezzamenti dal Galatasaray e l’Inter attende di ricevere un’offerta ufficiale per trattare la sua uscita. Per l’olandese, invece, è emersa una clausola rescissoria da 25 milioni di euro entro il 15 luglio, che il Barcellona starebbe seriamente pensando di pagare. I catalani sono fortemente interessati al calciatore, uno dei migliori della stagione appena trascorsa.

Calhanoglu ai saluti, assalto a Ederson: la richiesta dell’Atalanta

Il profilo di Calhanoglu è quello che risulta maggiormente indiziato per lasciare l’Inter. Le parole del presidente Giuseppe Marotta, al termine della partita con la Fluminense, sono inequivocabili. Serviranno, però, almeno 35 milioni di euro per lasciar partire un perno fondamentale della rosa nerazzurra, che ha contribuito in questi anni alla vittoria dello scudetto, di coppe nazionali e alle due finali di Champions.

Proprio l’uscita di scena di Calhanoglu, starebbe spingendo l’Inter a muoversi già per il sostituto. Il nome in pole resta sempre lo stesso: Ederson. Il calciatore dell’Atalanta piace moltissimo alla società nerazzurra e avrebbe convinto da tempo anche il neo allenatore Cristian Chivu.

Il grande ostacolo, però, è il prezzo. L’Atalanta non si libererà facilmente del proprio giocatore. Potrebbero non bastare ben 50 milioni di euro per portarlo da Bergamo a Milano, motivo per cui servirà un investimento davvero importante da parte del presidente Marotta.

Inoltre, l’Arabia Saudita resta sullo sfondo, con le società di Saudi Pro League pronte a ricoprire d’oro il calciatore e la stessa Atalanta, come nel caso di Mateo Retegui. Una rivale di questo tipo è imbattibile economicamente, ma non in termini di appeal. Restare in Europa e, soprattutto in Serie A per competere per lo scudetto, resta un tema allettante per il calciatore brasiliano.

L’Inter, per cercare di chiudere la trattativa, proverà a inserire una contropartita come Asllani, ma difficilmente l’Atalanta si farà convincere. I bergamaschi pretendono un pagamento cash, che possa sfiorare persino i 60 milioni di euro, e la trattativa si appresta a entrare nel vivo solamente nelle prossime settimane.