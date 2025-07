La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno

Il club bianconero ha snobbato in modo clamoroso la Coppa Italia: il gesto della società fa scalpore, il dettaglio non è stato notato da nessuno

La Juventus ha chiuso la sua stagione nell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid. Una sconfitta di misura, una gara decisa dal gol del canterano Gonzalo Garcia che ha lasciato anche qualche nota positiva al club bianconero. Il tonfo con il Manchester City aveva fatto preoccupare non poco ma è chiaro come vi debba essere un giudizio per una via di mezzo tra le gare disputate dai bianconeri.

Di certo non si può dire che la Juve sia completa, anzi. Un impulso sul mercato è arrivato proprio dopo l’eliminazione per mano delle meregues: Jonathan David è soltanto da ufficializzare, poi cessione di Vlahovic prima di andare all’assalto di altri top player, Jadon Sancho in primis.

Il riscatto dovrà essere totale nella prossima stagione, dopo quella passata quasi completamente da cancellare. Un quarto posto anonimo arrivato all’ultima giornata, eliminazioni precoci da Champions League e Coppa Italia. Una manifestazione, quest’ultima, di cui la Juve era detentrice.

Juve, dov’è finito il disco della Coppa Italia?

E proprio la Coppa Italia è stata una sorta di oggetto della discordia dopo un gesto della Juventus che probabilmente non è stato notato da tutti. Non ci riferiamo certo al trofeo in sé per sé, quanto piuttosto ad un atteggiamento del club bianconero quasi a snobbare il trofeo vinto nella stagione 2023/2024.

Sicuro non ci avete fatto caso? In Italia, la squadra che conquista il campionato oppure la Coppa Italia, l’anno successivo indossa un fregio distintivo sulla casacca. Un cerchietto per quanto riguarda la manifestazione nazionale, un triangolino per il titolo. Ebbene, la Juventus ha portato al centro della sua maglia il disco tricolore fino all’ultima giornata di campionato per poi sparire clamorosamente al Mondiale per club.

Stesso atteggiamento, peraltro, adottato dall’Inter. Il mistero regna sovrano sulla reale motivazione ed al momento non si possono fare altro che ipotesi. Da escludere l’idea che il Mondiale per Club possa essere considerato come “nuova stagione”. Il torneo, a cavallo tra le due annate, è semplicemente una grande appendice della stagione terminata.

Il motivo? Basti pensare alla querelle legata ai contratti dei calciatori in scadenza al 30 giugno: è stata necessaria una normativa ad hoc per prevedere l’allungamento di essi oltre quella data e permettere di scollinare giugno. Emblematici, in casa Juve, i casi Conceiçao e Kolo Muni, con Porto e PSG che hanno accordato il prolungamento del prestito al contrario del Chelsea con Renato Veiga.

Dalla Serie A al Mondiale: il disco della Coppa Italia che sparisce

Non regge nemmeno il fattore nuova maglia. La Juventus, negli Stati Uniti, ha giocato con le divise che indosserà nel corso della prossima stagione. Già, però le stesse casacche le aveva indossate – a mo’ di presentazione – anche nelle ultime gare del campionato terminato un mese fa, come di consueto per i bianconeri marchiati Adidas.

Un vero e proprio mistero che nessuno riesce a spiegare. E chissà mai se arriverà un giorno una motivazione chiara ed esauriente che possa svelare l’arcano.