Milan, nessuno come te in un aspetto: sorpasso al Napoli effettuato

Il club rossonero si sta ricostruendo in vista della prossima stagione: rifondazione affidata a Tare ed Allegri, i meneghini hanno superato già il Napoli

Una rivoluzione, per essere efficace, deve partire dalle fondamenta. Un aspetto molto chiaro in via Aldo Rossi che, dopo quanto accaduto nella scorsa stagione, ha deciso di dare una sterzata netta. D’altronde il fondo del barile era stato raggiunto – nonostante la Supercoppa italiana conquistata – e raschiarlo non sarebbe stata la migliore delle idee, considerati anche i tifosi più inviperiti che mai.

E così i rossoneri hanno dato il via al restyling corposo partendo dalla “testa”. Non è cambiata la proprietà, ma la dirigenza sì. E così Furlani non sarà più uomo operativo di mercato, perché quel ruolo spetterà a Igli Tare, il ds voluto da Zlatan Ibrahimovic e grande conoscitore della Serie A.

In panchina un’altra conoscenza, un decano dei tecnici ma anche esperto di Milan per averci già vinto, Max Allegri. Due garanzie assolute di risultati o, comunque, di lavoro. Un modo per cancellare l’onta della mancata qualificazione alle coppe europee e ripartire con un nuovo progetto in cui le posizioni nobili della classifica sono la priorità assoluta.

Modric e Ricci: Reijnders già dimenticato

Ed ovviamente anche il mercato deve andare in questa direzione. Dopo giorni di impasse e preoccupazione, anche e soprattutto per la cessione di Reijnders e quella imminente di Theo Hernandez, il motore del club rossonero ha iniziato a salire di giri, ad andare quasi a piena potenza.

C’è molto lavoro da fare, diversi i reparti da rinforzare ma nel frattempo la concentrazione si è rivolta soprattutto sul centrocampo. Il primo colpo è davvero di grido. Addirittura Luka Modric, svincolato dal Real Madrid ma ancora voglioso di calcio europeo.

Quasi superfluo elencare le sue caratteristiche oppure elogiare le sue qualità. Il croato è semplicemente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e nonostante i 40 anni di età può ancora fare la differenza, sia in campo che nello spogliatoio. Spetterà ad Allegri saperlo gestire al meglio ma in questo aspetto ha già dimostrato di essere abilissimo.

Con Fofana già in rosa al pari di Loftus-Cheek da rilanciare, Allegri potrà contare anche su Samuele Ricci. Regista del Torino e della Nazionale ha un senso della posizione ottimo ma anche grande abilità nella lettura degli spazi e nella gestione del pallone.

Milan, anche Jashari: sorpasso al Napoli?

Un acquisto di livello che a breve sarà aggiunto anche da Jashari. Già, proprio il talento svizzero del Club Brugge su cui la dirigenza rossonera ha posato gli occhi da tempo. La valutazione è di quelle importanti, servono almeno 35 milioni di euro ma è senza dubbio un potenziale campione su cui anche RedBird ha dato disco verde.

Jashari andrebbe a rinforzare ancor di più un centrocampo che avrebbe pochi eguali in Italia ma anche in Europa. E probabilmente, con gli ultimi tre acquisti (Jashari, però, è ancora da chiudere), il Milan potrebbe aver superato anche il Napoli nella corsa alla mediana più competitiva.

L’obiettivo dei rossoneri è d’altronde chiaro: provare ad emulare la squadra di Conte sfruttando l’assenza dalle coppe che può rivelarsi un vantaggio.