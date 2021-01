Cutrone-Samp: Ferrero mette nel mirino il colpo del mercato

Cutrone lascerà Firenze a gennaio: spunta la Samp come possibile pretendente a gennaio. Il calciatore pronto a diventare blucerchiato?

Patrick Cutrone è uno dei nomi che potrebbe scaldare la sessione di mercato che proprio oggi si è aperta. Secondo voci che si susseguono dalla Liguria, ci potrebbe essere la Samp come prossima destinazione per l’attaccante di scuola Milan.

I blucerchiati sono stati vicini, per lungo tempo, a Fernando Llorente del Napoli. L’operazione, però, visti i problemi di infortuni degli azzurri e con la Samp che non aveva il gradimento totale del calciatore, è, ormai, saltata, salvo inattesi ribaltamenti.

Questo il motivo per il quale, con Quagliarella che compirà 38 anni il prossimo 31 gennaio e con La Gumina che non riesce ad imporsi sul piano realizzativo, il club di Ferrero sta cercando un altro attaccante centrale.

Fuori dagli schemi viola, sogna il rilancio

In questa stagione, Cutrone non ha mai avuto vere chance con la maglia della Fiorentina. L’ultima presenza è quella dello scorso 12 dicembre: appena quattro minuti in campo contro il Verona. Non è mai partito titolare e sia con Iachini sia con Prandelli, la musica non è cambiata.

Questo il motivo per il quale, Cutrone ha lasciato il suo vecchio entourage capitanato da Branchini ed Orgnoni e sta ascoltando, anche con l’ausilio di suo padre, vari intermediari. Nell’ambito di queste chiacchierate, è spuntata la Samp: si tratterebbe di un passaggio di prestiti, con il Wolverhampton, proprietario del cartellino, pronto a negoziare il nuovo prestito, mentre la Fiorentina ha già fatto capire diverse settimane fa a non esser interessata al riscatto.