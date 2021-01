Il Milan continua a monitorare il mercato dei giovani e guarda ancora in Francia: gli occhi sono sul figlio di un ex Juventus

Primo in classifica con l’ambizione del vecchietto Ibrahimovic e la sfrontatezza di una squadra giovane. E’ la ricetta (fin qui vincente) del Milan di Stefano Pioli che Paolo Maldini vuole continuare a seguire. Ci sono altri baby talenti in arrivo per i rossoneri, già a partire dal mercato di gennaio. Quello che vedrà, salvo sorprese, Simakan varcare la soglia di Milanello e mettersi a disposizione di un gruppo che finora è stato in grado anche di fare meglio di assenze e coperta corta.

Non lo sarà più quella difensiva quando arriverà il centrale dello Strasburgo, ma non è l’unico giovane nel mirino della dirigenza milanista. Tra Antiste e Konè, sono diversi i talenti del campionato francese sui quali il Milan ha messo gli occhi ed ora se ne aggiunge un altro.

Milan, occhi su Khephren Thuram: 19enne del Nizza

Il nome nuovo per il Milan è quello di Khephren Thuram, 19 anni, secondo genito di Lilian, ex difensore di Juventus e Parma. Classe 2001, di proprietà del Nizza, Khephren è un mediano dotato di un’ottima fisicità e una buona tecnica. Nonostante la giovane età è già uno dei punti fermi del Nizza, saltando una sola partita tra quelle in cui è partito titolare e le altre in cui è subentrato in corsa.

LEGGI ANCHE >>> Milan, lo scudetto passa dal mercato: doppio acquisto a gennaio

Ora, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Maldini lo ha inserito tra i suoi obiettivi. Nel Milan dei giovani c’è posto anche per lui.