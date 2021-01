Serie A, probabili formazioni 16^ giornata: Dybala dal 1′, fuori Correa

Tutte le probabili formazioni della 16^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Cagliari-Benevento, poi spazio alla super sfida tra Milan-Juventus

Turno infrasettimanale e via alla 16^ giornata di Serie A. Cagliari-Benevento prima sfida di questo 16° turno, con isolani a caccia di riscatto dopo il deludente 4-1 rimediato nei confronti del Napoli. Prove di riscatto anche per il Benevento di Pippo Inzaghi, reduce dal ko contro il Milan.

Chiuderà la 16^ giornata la super sfida tra Milan-Juventus, con rossoneri a caccia di conferme per consolidare il primo posto in classifica e bianconeri chiamati alla prova del nove per cercare di recuperare il terreno perso in queste prime 15 giornate.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari-Benevento

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Tripaldelli; Nainggolan, Marin; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

Atalanta-Parma

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Toloi, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Parma (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Cornelius. All. Liverani

Bologna-Udinese

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Becao, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Lasagna. All. Gotti

Crotone-Roma

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira, Molina S., Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini; Dzeko. All. Fonseca

Lazio-Fiorentina

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

Sampdoria-Inter

Sampdoria (4-4-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Keità Balde, Quagliarella. All. Ranieri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

LEGGI ANCHE>>> Juventus, nuova idea per l’attacco: il bomber più vecchio di Llorente

Sassuolo-Genoa

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Pjaca, Destro. All. Ballardini

Torino-Verona

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, R. Rodriguez; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Lovato; Faraoni, Barak, M. Veloso, Dimarco; Tameze, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Napoli-Spezia

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Spezia (4-3-3): Provedel; Terzi, Erlic, Ferrer, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

Milan-Juventus

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Kessié; Brahim Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.