La Juventus continua a cercare un attaccante come vice-Morata: l’ultimo nome è un bomber di grande esperienza

Un attaccante per Andrea Pirlo: l’esigenza della Juventus è chiara, meno il nome che davvero in questo gennaio arriverà a Torino. Ai bianconeri serve una punta: Ronaldo, Morata e Dybala da soli non bastano per sopportare il peso di giocare ogni tre giorni (sperano alla Juve) fino a maggio. Serve un altro bomber per far tirare il fiato e avere un’alternativa pronta in caso di infortunio: contro il Milan Pirlo ha scelte obbligate con l’assenza dello spagnolo ed è proprio quello che Paratici vuole evitare si ripeti in futuro.

Difficile però trovare l’uomo giusto a basso costo e per questo la dirigenza juventina sta lavorando di fantasia e opportunità. Una è Llorente, fuori dal progetto Napoli, per il quale però bisogna aspettare la Supercoppa del 20 gennaio. Ora spunta fuori un altro ‘vecchietto’.

Juventus, idea Quagliarella per l’attacco

Secondo quanto affermato dal giornalista de La Stampa Antonio Barillà a Top Calcio, la Juventus starebbe pensando a Fabio Quagliarella. L’attaccante napoletano, 37 anni, è in scadenza con la Sampdoria e non faticherebbe ad accettare la panchina. Per lui, come per Llorente del resto, si tratterebbe di un ritorno in bianconero a distanza di anni.

Quagliarella è soltanto l’ultima idea low cost per l’attaccante bianconero: oltre a lui e allo spagnolo, in lista c’è anche Pellè, così come Pavoletti, mentre Giroud ha chiuso ad un suo trasferimento a stagione in corso.