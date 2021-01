Bernardeschi all’Atalanta, un affare che potrebbe entrare nel vivo nel corso del mese di gennaio. Un solo ostacolo da superare e occhio al futuro del Papu Gomez

Bernardeschi all’Atalanta, si può fare davvero! L’unico ostacolo per il passaggio dell’attuale esterno bianconero in nerazzurro è rappresentato dall’alto ingaggio del centrocampista ex Fiorentina. Difficilmente l’Atalanta accetterà di pagare un ingaggio da oltre 4 milioni di euro al giocatore, ecco perchè l’affare potrebbe sbloccarsi solo su un ritocco dell’ingaggio al ribasso.

Juventus e Atalanta potrebbero ragionare anche sul possibile scambio Papu Gomez-Bernardeschi, ma questa pista, attualmente, resta decisamente fredde e impercorribile. Sul Papu Gomez, inoltre, resta in vantaggio l’Inter, e nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un sondaggio deciso da parte della Fiorentina. Questo ciò che riposta Sky.

Bernardeschi all’Atalanta, il piano di mercato dei bergamaschi

Il calciomercato dell’Atalanta potrebbe partire dall’affondo reale e concreto su Bernardeschi, ma tutto dipenderà dal capitolo cessioni. Gomez lascerà Bergamo al 100%, impossibile ricucire il suo rapporto con Gasperini. Da valutare anche il futuro di Malinovskyi, sacrificabile in caso di offerta irrinunciabile.

Nessun addio in difesa: l’Atalanta confermerà in blocco il reparto offensivo, potendo contare anche sull’immediato ritorno di Caldara, totalmente recuperato dopo il lungo infortunio di inizio stagione.