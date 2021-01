Alle 15 si scende in campo a Bergamo per il turno infrasettimanale di Serie A, di fronte si trovano Atalanta e Parma.

Per Fabio Liverani la trasferta di Bergamo rappresenta probabilmente l’ultima spiaggia: il suo Parma è in una situazione decisamente complicate, ed il club sta seriamente pensando al cambio allenatore. Di fronte, appunto, l’Atalanta che vorrà dare continuità dopo il successo contro il Sassuolo. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

