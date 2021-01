Il Bologna ha fatto un sondaggio per Torregrossa: Brescia al momento freddo davanti alle avances dei felsinei che cercano un attaccante

Il Bologna pensa a Ernesto Torregrossa per rinforzare il proprio attacco. L’attaccante del Brescia tornerebbe così in serie A a distanza di pochi mesi dalla retrocessione patita con la compagine lombarda, che in questo momento sta accusando qualche problema di troppo pure in cadetteria.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bologna, piace Torregrossa ma il Brescia al momento frena

Secondo Sky Sport, ora il calciatore sarebbe finito nel mirino del Bologna. Il club felsineo vuole rinforzare la sua prima linea. I rossoblù avrebbero effettuato un primo sondaggio per portare al “Dall’Ara” l’attaccante siciliano. Il Brescia tuttavia non è sembrato troppo convinto di lasciarlo partire.

Il 35enne attaccante delle Rondinelle ha avuto un avvio difficoltoso in questa stagione, anche a causa del fatto che a inizio anno è stato colpito dal Covid.

Il calciatore di Caltanissetta pertanto ha impiegato un po’ di tempo prima di carburare tuttavia adesso sembra essere tornato ai suoi livelli abituali ed è anche per questo motivo che il Brescia non vuole rinunciare a lui.

Le Rondinelle avranno bisogno delle sue reti e della sua esperienza per risalire in classifica. Al momento, i bresciani occupano l’undicesima posizione.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la cronaca di Fiorentina-Bologna 0-0

Il fatturato in termini realizzativi di Torregrosa non è affatto cattivo, se si tiene conto che nelle prime giornate non ha partecipato in nessuna occasione ai confronti del Brescia. Il calciatore ha siglato 5 reti e sfornato 3 assist per i compagni fino a questo momento. Il Bologna vuole provarci per consegnarlo a Mihajlovic.

Nella prima parte di stagione, i felsinei si sono affidati principalmente a Roberto Soriano per risolvere le partite. Il centrocampista ha messo il sigillo su sei reti del Bologna, nessuno è riuscito a fare meglio di lui fino a questo momento.