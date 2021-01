Il Milan di Stefano Pioli è alla caccia di rinforzi per puntellare la rosa e rinforzare l’organico. In cima alla lista dei desideri c’è il nome di Simakan.

Il Milan di Maldini e Massara è già proiettato sulla finestra di calciomercato invernale alla caccia di rinforzi per Stefano Pioli. L’organico rossonero, già ampiamente competitivo, potrebbe presto accogliere nuovi innesti. Il club milanese resta concentrato su diversi profili giovani, tra cui Simakan.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, fari puntati su Simakan

Il Milan ha i fari puntati sul difensore francese dello Strasburgo è in cima alla lista dei desideri di Paolo Maldini e Frederic Massara. Proprio il dirigente italiano, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan – Juventus, ha fatto chiarezza in merito: “Simakan? Si parla tanto di mercato, bisogna dare merito a quelli che ci sono. Il mercato lo faremo solo se si potrà migliorare la squadra. Non è facile migliorare l’organico che già abbiamo, ma proveremo a farlo. I giovani vogliono venire al Milan? Lavorare per il Milan è un vantaggio, quando rappresenti questo club i giovani se ne accorgono. Questa squadra, poi, ora mira ai risultati attraverso i giovani”.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Simakan: adesso arriva anche l’indizio social