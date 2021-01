Alle 15 si scende in campo a Marassi per il turno infrasettimanale, di fronte si trovano la Sampdoria di Ranieri e l’Inter di Conte.

L’Inter continua la sua corsa Scudetto, ed oggi la squadra nerazzurra si troverà a ricercare i tre punti al Luigi Ferraris. Di fronte la Sampdoria di Quagliarella (accostato alla Juve in queste ore), alla ricerca di un successo dopo due sconfitte consecutive. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!