Il Verona sembra pronto a sferrare l’attacco sul mercato per Christian Kouame, arriva l’ammissione di Juric nel post partita.

Un pareggio, quello conquistato oggi dal Verona contro il Torino, che sicuramente avrà lasciato con l’amaro in bocca la squadra clivense. Nei minuti finali, infatti, i granata hanno trovato il pareggio grazie Bremer, rispondendo cosi al vantaggio firmato da Dimarco con un eurogol.

Una situazione, quella del Verona, che resta di fiducia, ma che avrà probabilmente bisogno del mercato per provare a tenere la squadra in una zona alta in classifica.

Diversi, infatti, gli infortuni che hanno colpito l’Hellas in queste settimane, e che potrebbero costringere il club ad agire sul mercato per tenere a debita distanza la zona retrocessione. Il Verona gioca bene, ma servono gli interpreti giusti per dare vita all’idea di gioco di Ivan Juric.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Verona su Koume, l’ammissione di Juric

Christian Kouame è il nome caldo per la squadra veneta. L’attaccante, infatti, potrebbe uscire dalla Fiorentina grazie ad un’offerta importante da parte dell’Hellas. L’intenzione, infatti, è quella di portarlo alla corte gialloblu già nella sessione invernale di calciomercato.

Nel post partita anche lo stesso Juric è stato imbeccato sul possibile approdo di Kouame al Verona. L’allenatore dei clivensi si è lasciato andare ad una sorta di ammissione, anche legata in maniera indiretta alla possibile trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Eriksen può restare: l’apertura di Conte

“Se ho sentito Kouame? Ogni tanto lo sento a prescindere. Penso che una parte della squadra è buona, giusta, a me manca allenamento di continuità”, le parole del tecnico.

“Spesso siamo in emergenza, la società lo sa e spero che intervenga. Quando cominciano a mancare pezzi, perdiamo un po’, la società lo sa e vediamo quello che fa”, ha chiosato l’allenatore che, di fatto, ha richiamato l’attenzione del club per la sessione di calciomercato.