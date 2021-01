Christian Eriksen resta il giocatore in uscita da casa Inter, Antonio Conte è stato imbeccato sull’argomento nel post partita.

Una dura batosta, quella subita oggi dall’Inter allo stadio Lugi Ferraris. I nerazzurri sono caduti sotto i colpi della Sampdoria, in un match che la squadra di Conte non è riuscita a rimettere in piede.

L’Inter si ferma in trasferta, non accadeva da marzo 2020, quando i nerazzurri furono sconfitti dalla Juventus. Un segnale, questo, che deve ovviamente far alzare il campanello d’allarme.

Nel frattempo si avvicina il mercato, ed è chiaro che il club milanese proverà a sfruttare qualsiasi situazione ghiotta, anche se al momento il diktat sembra chiaro: entra qualcuno soltanto se esce qualcun altro.

Caso Eriksen, Conte enigmatico nel post partita

Tra i nomi in uscita c’è sempre quello di Christian Eriksen. Il danese, infatti, non ha trovato grande sintonia con Conte, riuscendo a ritagliarsi un piccolissimo spazio rispetto a quanto ci si aspettava al suo arrivo.

Una situazione in divenire, sulla quale è stato interpellato anche Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport. Quella del tecnico, però, è parsa una risposta enigmatica, che non è entrata nel merito della questione in maniera convinta.

“Eriksen in campo 20 minuti, cambiato qualcosa per il futuro? Io come ho sempre fatto, cerco di sfruttare in base alla situazioni tutte le opzioni disponibili“, ha risposto Conte che ha poi proseguito il discorso allargando lo specchio.

“Poi sapete benissimo che io sono a completa disposizione del club su qualsiasi decisione, più che dare la mia disponibilità non posso fare”, ha chiarito l’allenatore.

Imbeccato, poi, per un chiarimento sul tema della “disponibilità”, Conte ha aggiunto: “In che senso? Entrate ed uscite, il club sa perfettamente, da parte mia c’è la massima disponibilità. Qualsiasi decisione venga presa, sarà sempre condivisa”.