Il Napoli di Gennaro Gattuso perde contro lo Spezia allo stadio Diego Armando Maradona. Brutta prestazione degli azzurri.

Tonfo della SSC Napoli targata Gennaro Gattuso. Gli azzurri, allo stadio Diego Armando Maradona, perdono 1-2 contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. La squadra ospite, nonostante l’inferiorità numerica, porta a casa tre punti preziosissimi in ottica classifica.

Gattuso, i tifosi chiedono l’esonero

Gennaro Gattuso, dopo la sconfitta per mano dello Spezia, finisce nel mirino della critica. Il suo Napoli non convince affatto i tifosi. Anzi. La squadra sembra addirittura involuta rispetto alle ultime uscite stagionali. Qualcosa non gira sotto l’ombra del Vesuvio, i tifosi se ne sono accorti. Proprio per questo, nei minuti post gara, tutta la rabbia dei supporters partenopei è stata riversata sui social network. Nei commenti post partita, su Twitter, diversi i post che hanno attaccato l’allenatore azzurro. In moltissimi chiedono l’esonero dell’ex calciatore del Milan. Pare evidente che al club di Aurelio De Laurentiis serva una strigliata per invertire il trend negativo delle ultime uscite stagionali. Gli azzurri sono lontani dalla vetta della classifica: partenopei fermi a quota 28 punti in elenco generale, con la gara contro la Juventus di Andrea Pirlo ancora da disputare.

Io mi dimetterei se fossi in Gattuso ma non perché è responsabile ma perché nei confronti di costoro che hanno giocato stasera qualcosa bisogna pur farla per orgoglio e dignità nei confronti di una maglia gloriosa come quella del @sscnapoli — Anna Trieste (@annatrieste) January 6, 2021

Gattuso OUT — Marcello (@MARFA75) January 6, 2021

Gattuso cambia mestiere — Andyroom (@LukeSunda) January 6, 2021

Una partita la vince, l'altra la perde, e un'altra chissà…

Squadra senza obiettivi e mentalità. Vorrei sapere Gattuso che lavoro ha fatto, cosa ha dato fin ad ora. — Pazahi17𓂀☯ (@pazahi17) January 6, 2021

Se non rinforzi la squadra e cacci a Gattuso…..finiremo al 10 posto — gennaro (@gennaro66604725) January 6, 2021