Al Cagliari, dopo la doppia sconfitta interna consecutiva contro il Napoli e il Benevento, l’allenatore Eusebio Di Francesco è sotto esame, sarà decisiva la gara di Firenze.

Lo stadio Franchi di Firenze a Di Francesco non evoca bei ricordi, il 30 gennaio 2019 con la Roma rimediò un sonoro 7-1 in Coppa Italia, una delle pagine più difficili della sua avventura terminata con l’esonero poco più di due mesi dopo.

Domenica alle 18 per l’avventura di Di Francesco al Cagliari c’è l’esame decisivo, se dovesse andar male il rischio dell’esonero è molto concreto. La dirigenza rossoblù ha già in mente l’alternativa a Di Francesco: Leonardo Semplici è il nome più gradito.

D’Aversa al Parma, Semplici sul taccuino del presidente Giulini

“E’ la vita di ogni allenatore essere messo in discussione”, così Di Francesco dopo la sconfitta contro il Benevento ha ammesso il rischio che la sua avventura al Cagliari possa terminare a breve.

Eusebio pensa, però, d’avere i mezzi per dare una svolta, si è rammaricato per l’assenza di Godin, l’espulsione di Nandez e intravede nel Cagliari una difficoltà di tipo mentale. “Andiamo in panico alla prima difficoltà”, l’analisi dell’allenatore per una squadra che non vince in campionato dal successo contro la Sampdoria 7 novembre.

Il presidente Giulini e la dirigenza rossoblù ha fiducia in Di Francesco ma allo stesso tempo vuole una svolta vista anche la classifica. Sono solo due i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

L’alternativa è pronta: D’Aversa è andato al Parma, il nome in pole è Leonardo Semplici che attende una nuova avventura dopo l’esonero rimediato lo scorso febbraio alla Spal.