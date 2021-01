Hakan Calhanoglu ha subito un colpo in occasione della partita contro la Juventus e ora rischia di dover saltare la prossima di campionato

Piove sul bagnato per il Milan. All’indomani della sconfitta contro la Juventus, la formazione allenata da Pioli deve fare i conti con un nuovo problema fisico. Stavolta rischia di fermarsi un altro giocatore fondamentale come Hakan Calhanoglu. Il turco è uscito malconcio dalla sfida contro i bianconeri per un problema alla caviglia che continua a dargli problemi. A questo punto, fanno sapere da Milanello, la sua presenza per la gara contro il Torino è fortemente a rischio. Si tratterebbe, nel caso, di un altro forfait dopo quelli storici di Bennacer e Ibrahimovic. Il Milan nelle ultime giornate ha imparato a convivere con l’emergenza ma spera di non dover farci l’abitudine.

Milan, le condizioni di Calhanoglu

Quest’oggi il turco ha svolto terapie a Milanello ma le prime sensazioni in vista di un suo imminente recupero non sono positive. Il Milan sarà impegnato sabato sera contro il Torino e conta di avere a disposizione il suo numero dieci, ma la partita è appena tra due giorni e potrebbero non essere sufficienti per recuperare Calhanoglu.

Pioli, intanto, deve fare i conti con i soliti noti, Bennacer e Ibrahimovic su tutti, out da diverse settimane. Col Torino tornerà Tonali a centrocampo, rientro prezioso dopo la positività al Covid di Krunic.