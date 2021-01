Nome nuovo per il mercato del Milan: a centrocampo spunta Meite del Torino, si tratta per il prestito con diritto di riscatto

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista dopo le emergenze causate dall’infortunio di Bennacer, la positività di Krunic e le difficoltà di Tonali. L’ultimo nome in agenda è quello di Soualiho Meité, classe ’94, calciatore di proprietà del Torino. Secondo la redazione di Sky Sport, il Milan valuta il suo ingaggio per gennaio, offrendo a Pioli il rinforzo tanto atteso.

Milan, tutto su Meité

La dirigenza rossonera è a lavoro per un nuovo centrocampista, serve un altro elemento in mediana dopo le difficoltà delle ultime settimane. Piace Meité del Torino che unisce diverse peculiarità: è un giocatore di buone qualità tecniche, fisico, che non costerebbe troppo – si valuta il prestito con diritto di riscatto – e, soprattutto, che conosce già il campionato italiano.

Meité è al Torino dal 2018, quest’anno ha giocato 14 partite segnando un gol. In passato fu accostato a Pogba, paragone esagerato, ma coerente con quelle che sono le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Pioli aspetta notizie dal mercato. Il Milan ci prova. Contatti in corso con l’agente per chiudere nei prossimi giorni.