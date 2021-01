Brutte notizie in casa Sassuolo. Infortunio per Domenico Berardi, al quale De Zerbi dovrà rinunciare a partire dalla prossima sfida contro la Juventus.

In casa Sassuolo non ci sono buone notizie per Roberto De Zerbi. La squadra neroverde vive sul campo un momento particolarmente altalenante, e i risultati non riescono a trovare una linearità.

L’ultima vittoria contro il Genoa rappresenta un segnale di ripresa, ma per l’allenatore serviranno altri segnali per certificare l’uscita da un periodo di discontinuità che dura ormai da diversi mesi.

Il prossimo impegno contro la Juventus non è dei più agevoli, ed è chiaro che De Zerbi spera di avere la maggior parte dei suoi a disposizione per affrontare la compagine guidata da Andrea Pirlo. Le ultime notizie che arrivano dall’infermeria, però, non riportato novità positive.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sassuolo, De Zerbi perde Berardi in vista della Juventus

E’ lo stesso Sassuolo ad aver comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, dell’infortunio che ha colpito Domenica Berardi, uscito anzitempo nel corso dell’ultima sfida giocata appunto contro il Genoa.

L’attaccante – si legge nella nota ufficiale – è stato oggetti di esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva dei flessori della coscia destra. Un infortunio che terrà Berardi sicuramente out contro la Juve, ma che probabilmente necessiterà di qualche settimana di stop.

LEGGI ANCHE >>> Inter, clamoroso Eriksen: gli agenti ricorrono al Collegio di Garanzia del Coni

L’attaccante neroverde – riporta il club – ha iniziato fin da subito cure e terapie specifiche e sarà monitorato settimanalmente. Notizia che ovviamente non farà piacere a De Zerbi, costretto cosi a rinunciare al suo capitano.