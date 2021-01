Il Genoa è pronto a riportare in Italia Strootman: il calciatore olandese sta per lasciare il Marsiglia per la Serie A

Due anni dopo, Kevin Strootman ritorna in Italia. Il Genoa è ad un passo dal suo acquisto. Il centrocampista olandese aveva voglia di provare una nuova esperienza dopo le difficoltà al Marsiglia. Ballardini è pronto ad accogliere un calciatore di grande carattere, di anni trenta, che dopo aver fatto benissimo in Serie A con la maglia della Roma è pronto a rimettersi in gioco.

Genoa, arriva Strootman

La notizia, a sorpresa, è stata riportata dalla redazione di Sky Sport. Il Genoa, che è alla ricerca di un centrocampista, lo ha individuato nel calciatore olandese che aveva voglia di provare una nuova esperienza. Al Marsiglia, dov’è dal 2018, stava giocando poco, quest’anno aveva raccolto appena due presenze in campionato. Minutaggio esiguo.

Il Genoa, nel caso, acquisterebbe il calciatore a titolo definitivo. Per Strootman si tratterebbe di un ritorno. L’olandese ex Psv è stato in Italia dal 2013 al 2018 collezionando 131 presenze con 13 gol alla Roma, qualcuno molto pesante. La sua avventura in giallorosso è stata condizionata dall’infortunio al crociato, dal quale s’è ripreso, tornando ai suoi livelli. Poi l’addio e ora, forse, il ritorno. Ma al Genoa.