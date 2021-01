Alle 18 in programma il secondo anticipo del weekend di Serie A, a Marassi si affrontano Genoa e Bologna.

In casa Genoa l’obiettivo è quello di scacciare via una crisi che, con l’arrivo di Ballardini, si pensa possa essere messa alla spalle fin da subito. Di fronte il Bologna, al centro delle polemiche dopo le ultime dichiarazioni di Mihajlovic contro la classe arbitrale. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

