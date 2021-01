Alle 20.45 luci accese allo stadio Meazza in San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si affrontano il Milan ed il Torino.

La Coppa Italia entra nel vivo con gli ottavi di finale. Per il Milan l’impegno della Coppa nazionale non può essere assolutamente snobbato, anche in virtù del ruolo di capolista e leader del campionato. Di contro il Torino, che proprio in Coppa potrebbe ritrovare nuove motivazioni. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

