Noa Lang al Napoli, cosa fare al Fantacalcio: quanto spendere all’asta

L’attaccante esterno olandese è approdato in azzurro e quindi in Serie A: come muoversi e quanto spendere al Fantacalcio nelle prossime aste

L’attaccante esterno è approdato in Serie A e ha firmato un contratto ufficiale con il Napoli, che lo legherà fino al 2030. Il suo arrivo in Italia lo inserirà automaticamente nel listone del Fantacalcio, fomentando gli appassionati più legati al gioco. L’olandese si è trasferito dal PSV per 25 milioni di base fissa e sarà uno dei due sostituti di Kvaratskhelia, mai arrivato a gennaio scorso.

Lang ha già raggiunto i compagni in ritiro a Dimaro e ha iniziato gli allenamenti con Antonio Conte. Il tecnico leccese lo ha fortemente voluto in squadra e lo stesso per il giocatore, che ha spinto fortemente per giocare in maglia azzurra. Dovrà portare tutta la sua tecnica e i suoi numeri, che potranno risultare importanti anche per i fantallenatori, in vista delle prossime aste.

Noa Lang al Fantacalcio: quanto spendere all’asta

Prima di capire come muoversi al Fantacalcio e quanti crediti investire, è importante ripercorrere i numeri di Lang in carriera. Il passato non è sempre indicativo per un neo arrivato in una squadra, specialmente quando si cambia addirittura campionato e paese. Bisogna tenere in considerazione i tempi necessari per integrarsi con i compagni e con una nuova cultura.

L’esterno d’attacco, però, può vantare numeri importanti che vale la pena sottolineare. In 313 presenze in carriera ha realizzato 94 gol e 72 assist. Scendendo ancora più nel dettaglio, nelle sue due stagioni al PSV ha disputato 63 partite, segnando 19 reti e mettendo a referto 14 assist. Nell’ultima Eredivisie, ha raggiunto la doppia-doppia di gol e assist con un 11 +10.

Non sarà facile ripetere certi numeri in un campionato così complesso e difensivo come la Serie A, ma sono statistiche che stuzzicano molto. Al Fantacalcio sarà fondamentale capire il suo ruolo. Se listato centrocampista, sarà un vero e proprio bug su cui investire percentuali importanti, da attaccante, invece, perde un po’ di appeal.

In leghe numerose, ma non solo, potrà diventare un jolly da schierare sempre. Il suo minutaggio, infatti, sarà condiviso con l’altro pari ruolo che arriverà (Ndoye?). Motivo per cui non ci sentiamo di definirlo un terzo slot assicurato. Potrà oscillare dal quinto, fino persino al secondo, in base al suo rendimento in termini di bonus.

Ecco perché, come jolly, non ci spingeremo oltre il 7/8% del budget (35/40 crediti su 500) nel caso in cui fosse confermato come attaccante nel Classic. In leghe numerose potreste rischiare di pagarlo anche di più, così come nelle leghe con napoletani tra i partecipanti.