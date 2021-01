Il calciomercato del Milan potrebbe decollare con l’acquisto di un nuovo centrale difensivo, ma attenzione anche al capitolo cessioni.

Il calciomercato del Milan si prepara a entrare nel vivo già dai prossimi giorni. Ritmi frenetici e caccia a un nuovo centrale difensivo d’esperienza per completare il reparto difensivo. Un profilo esperto o un giovane dalle grandi prospettive, sia in chiave presente, ma soprattutto in vista del futuro.

Non solo acquisti, il Milan valuterà attentamente anche il capitolo cessioni. Quasi certo l’addio di Conti. Il terzino rossonero piace parecchio alla Fiorentina. Le due società potrebbero trovare un accorso sulla base del prestito con diritto di riscatto. L’ex Atalanta, reduce da diverse stagioni decisamente travagliate a cause dei continui infortuni, potrebbe dire sì alla nuova avventura in maglia viola.

Calciomercato Milan, il piano cessioni: anche Musacchio verso l’addio

Conti e Musacchio: le cessioni del Milan potrebbero partire da qui. Il primo, come detto, piace alla Fiorentina, mentre il centrale difensivo argentino, in campo nella sfida di Coppa Italia contro il Torino, potrebbe rientrare nei radar di Parma, Cagliari e la stessa Fiorentina.

Doppia cessione ormai certa, bisognerà discutere solamente delle formule e valutare le offerte delle dirette pretendenti. Da monitorare anche la situazione rinnovi. Il Milan dovrà cercare di risolvere il prima possibile le situazioni legate al futuro di Donnarumma e Calhanoglu.