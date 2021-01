Previsto oggi l’incontro con l’agente Gordon Stipic per discutere la permanenza di Calhanoglu al Milan. Ecco cosa aspettarsi.

Il Milan è reduce da un importante successo in Coppa Italia, maturato ai rigori contro il Torino ieri sera, con la firma finale siglata da Calhanoglu con una trasformazione precisa dagli 11 metri. Ma è un’altra la firma che dirigenza e tifosi aspettano dal loro numero 10.

Hakan Calhanoglu è infatti da un anno uno dei principali punti di riferimento del Milan, tornato ai fasti del passato in concomitanza con la “resurrezione” del turco, che andrà però in scadenza a fine stagione.

Oggi verrà scritto un capitolo importante della storia futura di Calhanoglu e del Milan

In relazione a questo risulta quindi come una possibile buona notizia l’incontro in programma quest’oggi fra la dirigenza rossonera e l’agente del calciatore, Gordon Stipic. Sky Sport ha dato la notizia, sottolineando come ci siano ancora delle questioni in sospeso e angoli da smussare prima di giungere al fatidico “si”.

Da molto si parla della questione, una delle più pressanti in casa Milan, con la società che si è sempre dichiarata fiduciosa sulla base della forte volontà dimostrata da entrambe le parti di proseguire sul sentiero tracciato insieme. Se Calhanoglu poi dovesse continuare a performare come fatto finora diventerà molto complicato opporsi alle sue richieste, senza dimenticare l’importanza di non perdere un asset del suo calibro.