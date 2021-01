Covid, l’Asl Napoli 1 ha posto in isolamento cinque componenti del gruppo squadra dell’Empoli a ridosso della partita di coppa contro Gattuso

Cinque elementi dell’Empoli in isolamento poco prima della partita di Coppa Italia contro il Napoli. La notizia è stata riportata dall’Ansa. L’Asl Napoli 1 ha bloccato 3 calciatori toscani, l’allenatore Dionisi e il magazziniere della squadra. I cinque elementi dell’Empoli sono stati posti in isolamento in albergo dall’azienda sanitaria locale.

Chiaro anche il motivo della decisione ordinata dal Ministero della Salute. I cinque erano presenti su un volo dello scorso 4 gennaio. Sulla tratta Lampedusa-Bologna viaggiava anche una persona risultata positiva.

Covid, cinque dell’Empoli in isolamento: quarantena almeno fino a domani comunicata dall’Asl Napoli 1

L’Empoli che fra poco scenderà in campo in Coppa Italia contro il Napoli dovrà rinunciare a tre calciatori e al suo allenatore. I toscani hanno ricevuto l’ordine dall’Asl Napoli 1 in seguito alla disposizione richiesta dal Ministero della Salute.

I cinque empolesi posti in isolamento (tra di loro c’è anche un magazziniere del club toscano) dovranno restare in quarantena almeno fino a domani quando scadranno i dieci giorni dal momento in cui sono entrati in contatto con il positivo al Covid-19.

Dopo il confronto di oggi in Coppa Italia contro il Napoli di Gennaro Gattuso, l’Empoli sarà di scena domenica sera nel match clou della 18esima giornata di serie B con la Salernitana. Le due formazioni occupano le prime due posizioni della classifica: toscani davanti con tre punti di vantaggio sui granata. Un match che ha il sapore di scontro decisivo per la testa della classifica. Nelle prossime ore si comprenderà se la comunicazione di oggi avrà ripercussioni sul big match di domenica. L’Empoli fa gli scongiuri.