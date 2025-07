Roma, i giorni dell’attesa sono finiti per Gasp: quattro colpi in arrivo

Gasperini sta per essere accontentato: il tecnico giallorosso a breve avrà ben quattro rinforzi, ecco tutti i nomi su cui lavora il ds Massara

“Eppur si muove”. Mai frase attribuita a Galileo Galilei fu più azzeccata per specificare il mercato della Roma. Lazio esclusa – ma per problemi di indice di liquidità ha il mercato bloccato – la Roma è l’unica delle big che al momento non ha volti nuovi in rosa. Eppure ne avrebbe bisogno eccome, con Gasperini che ha presentato da tempo ormai la lista della spesa ai dirigenti giallorossi.

Il Napoli Campione d’Italia, tanto per fare un esempio, ha già piazzato tre acquisti ufficiali ed altri due sono soltanto da annunciare (Lucca e Beukema). La Roma, invece, deve costruire una squadra in grado di poter lottare per la prossima edizione della Champions League. Nonostante l’entusiasmo attorno a Gasperini, da solo non può certo fare miracoli.

La dirigenza, però, si sta muovendo alacremente. O, almeno, sta provando a farlo. Il ds Massara fin dal suo arrivo sta provando a stringere trattative per regalare a Gasperini i rinforzi chiesti, pur con le difficoltà dovute dal bilancio. Sarà infatti prioritario non sforare il budget e tenere sotto controllo i conti considerato come l’Uefa abbia già multato la società giallorossa per le sue violazioni.

Roma, quattro colpi in arrivo: dalla difesa all’attacco, i nomi

Ciò nonostante, partendo dal rispettare i vincoli Uefa, i giallorossi sono pronti ad accogliere nuovi rinforzi. Addirittura quattro, con la dirigenza che deve solo stringere il cerchio. Partendo dalla prima linea, Evan Ferguson è senza dubbio il rinforzo offensivo individuato da tecnico e dirigenza.

Classe 2004 e nazionale irlandese, Ferguson è un calciatore in forza al Brighton molto apprezzato tanto che i primi contatti sono stati avviati tempo fa. Negli ultimi giorni, però, la trattativa è pronta ad entrare nella fase calda con il calciatore che ha aperto al trasferimento alla Roma. Massara sta lavorando per trovare un accordo con il club inglese ed è pronto a proporre un prestito con diritto di riscatto.

Ancor più vicino di Ferguson è Neil El Aynaoui in forza al Lens. La Roma ha già trovato l’accordo verbale con il club transalpino con tanto di prima offerta da 25 milioni di euro. La trattativa è ben avviata e nelle prossime ore potrebbero esserci risvolti positivi per la fumata bianca.

Il rinforzo in difesa si chiama invece Daniele Ghilardi del Verona. Un difensore che si è imposto con la maglia Under 21 della Nazionale tanto da attirare le attenzioni di Roma e Betis Siviglia. La proposta, stando a quanto afferma Sky Sport, è di 10 milioni di euro.

Per le corsie, invece, il preferito è sempre Wesley. La Roma, dopo la prima offerta rifiutata di 20 milioni più 2 di bonus, ha alzato la proposta fino a 25 milioni. Una cifra che dovrebbe convincere il Flamengo a cedere il suo laterale considerato come Wesley sia deciso a trasferirsi in giallorosso.