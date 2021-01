Alle 17.30 luci accese al Mapei Stadium per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si affrontano il Sassuolo e la Spal.

Proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo i tre match andati in scena ieri, oggi altre due partite animeranno il tabellone. Nel pomeriggio si affronteranno Sassuolo e Spal, match che lo scorso anno faceva parte del calendario di Serie A ma che adesso vede i neroverdi chiamati a superare il turno senza troppe difficoltà. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

