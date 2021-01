Milan-Mandzukic, ci siamo: emergono i dettagli, c’è il sì del croato

Mario Mandzukic è il nome caldo per l’attacco del Milan, in questi minuti stanno emergendo ulteriori dettagli riguardo l’operazione che potrebbe andare in porto nelle prossime ore.

Nelle ultime ore il nome di Mario Mandzukic è rimbalzato in maniera prepotente all’interno dell’ambiente Milan. Il giocatore croato è lontano dal calcio europeo ormai da diversi mesi, dopo l’ultima esperienza con la maglia della Juventus, ed un suo ritorno avrebbe del clamoroso, soprattutto perchè nelle ultime settimane si è parlato addirittura un ritorno in patria.

Manduzkic, infatti, rappresenta l’elemento indicato dalla dirigenza rosssonera come alternativa a Zlatan Ibrahimovic. Chiaro che lo svedese non possa giocare tutte le partite, e cosi proprio quello dell’attaccante ex Bayern è il profili ideale per fare da alternativa a Ibra.

I contatti sono in corso già da qualche ore, e si starebbero intensificando andando avanti col tempo. Quella dell’ingaggio di Mandzukic potrebbe essere una soluzione ideale in casa Milan, e proprio i dirigenti stanno fiutando il grosso affare.

Mandzukic-Milan, dal sì del giocatore ai dettagli

In questi minuti stanno emergendo ulteriori novità sulla trattativa. Da parte dell’attaccante croato, infatti, sarebbe già arrivato il sì alla soluzione bianconera – come riporta corriere.it – e questo darebbe uno slancio importante verso un epilogo positivo.

Si starebbe ragionando, tra l’altro, ad un accordo di 6 mesi con un eventuale opzione di rinnovo che potrebbe scattare a fine stagione. Una soluzione ovviamente interessante anche per lo stesso giocatore che, alla veneranda età di 34 anni, potrebbe darsi un’altra chance nel calcio che conta.