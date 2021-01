Meret esce allo scoperto, il messaggio è tutto per Gattuso

Parola ad Alex Meret. Il portiere del Napoli ha parlato alla radio ufficiale, riservando anche un chiaro messaggio a Gattuso.

Che Alex Meret sia uno dei giovani portieri italiani destinati a fare grandi cose, non lo scopriamo di certo oggi. Dopo anni dove ha dimostrato il suo valore in piccole compagini, l’approdo al Napoli è stato il salto di qualità che tutti si aspettavano prima o poi sarebbe arrivato.

Eppure, l’esperienza azzurra ha riservato per il giovane friulano un percorso non particolarmente lineare. Una continua alternanza, sia con Ancelotti che poi è proseguita con Gattuso, che lo ha visto protagonista insieme al compagno di reparto David Ospina. Una scelta, soprattutto quella del calabrese, che ha fatto storcere il naso a molti.

Il giovane Meret non ha ancora trovato quella stabilità tra i pali, evidentemente tassello fondamentale per portarlo a quello step decisivo nella sua carriera. Al momento l’equilibrio, in termini di minutaggio concesso a lui ed il collega colombiano, è quasi perfetto. Poco in più raccolto dall’ex Arsenal (1080′ minuto contro i 990′ dell’ex Spal).

Meret e la ricerca di continuità, un messaggio per Gattuso

Che il portiere abbia voglia di giocare di più, lo si poteva tranquillamente immaginare già da tempo. Oggi, però, arriva anche la conferma da parte dell’estremo difensore classe ’97 che ha vuotato il sacco. “Per quanto riguarda me, vorrei trovare un po’ più di continuità, non guasterebbe”, ha ammesso Meret ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Era scontato, va da sé, che Alex volesse giocare di più ed avere maggiore spazio. Per un giovane come lui la necessità è quanto mai scontata. Ad ora, però, l’alternanza prosegue. Domani, ad esempio, sono alte le quotazioni per vedere Ospina in porta dall’inizio contro la Fiorentina.

Meret, però, non fa polemica. E proprio nel corso dell’intervista alla radio ufficiale ha precisato un altro aspetto importante: “Sono contento del percorso che sto facendo e che stiamo facendo”.