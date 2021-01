Sampdoria – Udinese finisce 2-1. I ragazzi di Claudio Ranieri superano la compagine di Luca Gotti allo stadio Ferraris.

La Sampdoria batte l’Udinese nell’anticipo serale di questa sera. Claudio Ranieri batte Luca Gotti e conquista tre punti importanti in ottica classifica. Nulla da fare per i friulani, beffati negli ultimi dieci minuti di gara.

Sampdoria – Udinese, vincono i blucerchiati

La Sampdoria vince e convince. Grazie al cucchiaio direttamente da calcio di rigore di Candreva e alla rete del neo acquisto Torregrossa, i blucerchiati conquistano la vittoria ed i tre punti. Nulla da fare per l’Udinese: il gol del momentaneo vantaggio di Rodrigo De Paul è solo un’illusione. L’attaccante argentino segna al minuto 55; poi le azioni salienti portano la firma dei padroni di casa. Prima Candreva pareggia al minuto 67, poi ci pensa l’ex attaccante del Brescia all’81’. La beffa per gli ospiti è presto servita. Nulla da fare per l’undici friulano. Ranieri sale a quota ventitré punti in classifica generale; l’Udinese, invece resta al quindicesimo posto, alle spalle dello Spezia, a quota sedici punti.

Serie A, la classifica

Milan punti 40, Inter 37, Roma 34**, Juventus* 33, Napoli* 31, Atalanta* e Lazio 31, Sassuolo 29, Verona** 27, Sampdoria 23**, Benevento 21, Bologna** 20, Fiorentina e Spezia** 18, Udinese 16, Cagliari 14, Genoa 14, Torino** 13, Parma 12, Crotone 9.

*Una partita in meno

**Una partita in più