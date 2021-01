Napoli – Fiorentina rischia di slittare. Il giornalista Carlo Alvino racconta di un possibile cambiamento di orario del match di Serie A.

Il Covid 19 continua a creare disagi al calcio. Anche in Italia, la Serie A deve fare i conti con la dilagante emergenza sanitaria. L’ultimo contagiato del massimo campionato italiano è Fabian Ruiz della SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis. Lo spagnolo è risultato positivo al Coronavirus nell’ultimo giro di tamponi effettuati dalla squadra partenopea.

Napoli – Fiorentina cambia orario?

Proprio a causa del nuovo contagio, a Napoli si vivono ore di apprensione in vista del prossimo match di Serie A, in programma domani alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta contro la Fiorentina di Cesare Prandelli. Il giornalista partenopeo Carlo Alvino, tramite il proprio account Twitter, ha raccontato che il match potrebbe addirittura slittare di qualche ora per attendere i risultati del nuovo giro di tamponi a cui verrà sottoposto il club azzurro: “Notte di ansia in casa Napoli in attesa della risposta dei tamponi che il gruppo effettuerà più tardi e dei quali l’esito si conoscerà solo domattina. Non è da escludere uno spostamento di qualche ora della gara con la Fiorentina”.

