Torino – Spezia finisce 0-0. Un pareggio che non rende felice nessuno, ma che risulta essere sicuramente più utile allo Spezia.

Allo stadio Olimpico Grande Torino, finisce 0-0 il match tra il Torino e lo Spezia. Un pareggio a reti bianche che rende felice né Marco Giampaolo né Vincenzo Italiano. Per entrambe le squadre sarebbe stato fondamentale vincere per allontanarsi dai bassifondi della classifica, ma così non è stato. Dopo novanta minuti di gioco non vi è alcun vincitore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torino – Spezia, pareggio a reti bianche

Nessun gol e poche emozioni. Finisce 0-0 la sfida allo stadio Olimpico di Torino tra i ragazzi di Marco Giampaolo e l’undici di Vincenzo Italiano. Un pareggio inutile per entrambe le formazioni che non le allontana dai bassifondi della classifica generale di Serie A. I granata non riescono ad approfittare della superiorità numerica, sopraggiunta dopo soli sette minuti di gioco per il cartellino rosso ai danni di Vignali. Lo Spezia resiste e, seppur con un uomo in meno, porta a casa un punto utile. I piemontesi, in attesa della altre gare di giornata, salgono al diciottesimo posto in elenco a quota tredici punti; i punti dei liguri, invece, sono diciotto.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Torino-Spezia: segui la partita LIVE