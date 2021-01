Alle 18 in programma il primo posticipo di questa 18^ giornata di Serie A, si affrontano Atalanta e Genoa.

Dopo ben tre vittorie consecutive, la sfida di oggi per l’Atalanta è una sorta di prova del nove per capire se effettivamente la squadra di Gasperini ha finalmente trovato la solidità tanto cercata. Di fronte il Genoa, che dopo il successo contro il Bologna vuol continuare la striscia positiva. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

