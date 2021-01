Alle 15 in campo il campionato di Serie A, uno dei due match in programma vedrà in campo Sassuolo e Parma al Mapei Stadium.

La situazione in casa Parma è decisamente critica. Il penultimo posto in campionato ha fatto scattare ormai da tempo il campanello d’allarme, e la trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo rappresenta un crocevia chiave per il prosieguo della stagione. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

