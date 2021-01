L’Inter di Antonio Conte coccola uno dei migliori difensori italiani del momento. Alessandro Bastoni sta mettendo in mostra tutto il suo potenziale.

L’Inter di Antonio Conte resta aggrappata in classifica generale al Milan di Stefano Pioli. Il tecnico dei nerazzurri può contare, tra le altre cose, di un nuovo pilastro del reparto difensivo. Alessandro Bastoni, infatti, difensore nerazzurro classe 1999, è uno dei migliori difensori italiani del momento. A confermarlo sono le sue prestazioni degli ultimi mesi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Rinnovo Bastoni, parla l’agente

L’ex Atalanta ha un contratto in scadenza nel 2023, ma tra gli argomenti caldi di giornata c’è anche la questione relativa al suo rinnovo contrattuale. Manca ancora tempo alla fine del naturale rapporto con l’Inter, ma i nerazzurri, di certo, non intendono perdere una giovane promessa del calcio italiano. Tullio Tinti, agente del calciatore, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio Sport: “Alessandro è un predestinato, nessuno della sua età gioca a questi livelli. Forse solo Paolo Maldini ci è riuscito. Rinnovo con l’Inter? Per il momento è tutto fermo, non è ancora il momento giusto per trattare i rinnovi. Aspetteremo. Il calciatore è bravo, può anche aspettare. Non c’è nessun problema”.

LEGGI ANCHE >>> “Cristiano Ronaldo come Matri e Vucinic”: CR7 ha frenato la crescita della Juventus

Come riporta Calciomercato.it, però, sulle tracce del giocatore ci è finita anche la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri, infatti, avevano offerto uno scambio con Merih Demiral.