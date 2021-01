Gennaro Gattuso è pronto a riaccogliere uno dei big dell’attacco del Napoli. Dries Mertens ha svelato le ultime sulla sua condizione fisica.

A poco più di ventiquattro ore dal fischio d’inizio di Juventus – Napoli, finale di Supercoppa italiana, Gennaro Gattuso ha ancora alcuni dubbi di formazione da sciogliere. Il tecnico della SSC Napoli, infatti, deve fare i conti con l’assenza di Victor Osimhen e con un Dries Mertens non ancora al top della forma fisica. L’attaccante belga, infatti, ha da poco recuperato dopo l’infortunio delle scorse settimane.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Mertens in dubbio

Proprio Dries Mertens, intervenuto ai microfoni del TgR Campania in vista della gara di domani sera contro la Juventus di Andrea Pirlo, ha svelato le ultime sulla sua condizione fisica: “Juventus – Napoli è una partita speciale, ma domani lo sarà ancora di più perché è una finale. Si può vincere un trofeo. Come sto? Io sto bene, vediamo domani come reagisco. Pranzo di squadra? Abbiamo fatto un pranzo, era per trovare un po’ di divertimento per stare più tranquilli con la testa. Ai giocatori che c’erano già ed a quelli che sono arrivati piace molto fare gruppo, il mister ed il suo staff ci sono molto vicini. E’ per questo che c’è questo rapporto tra noi. Quella di domani sarà una partita nella quale devi andare al 110%, a prescindere di come sta ora la Juve. Dobbiamo dare tutto”.