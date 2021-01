Parma scatenato, tre colpi in canna per accendere il mercato

Il Parma lavora per tre operazioni importanti, colpi che consentirebbero alla squadra di D’Aversa di poter lottare per la salvezza.

Una delle squadre che si sta muovendo in maniera considerevole sul mercato è sicuramente il Parma. Dopo il cambio in panchina, con l’addio di Fabio Liverani ed il ritorno di Roberto D’Aversa, la squadra ducale sta mettendo in campo grandi energie. La speranza, ovviamente, è quella di poter mettere la squadra sulla retta via.

Al momento i gialloblu sono penultimi, ed è chiaro che sulla sessione di calciomercato attualmente attiva, verranno riversate buona parte delle energie. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa a disposizione del neo allenatore, per provare a risalire la china nel più breve tempo possibile.

Diversi nomi sono stati accostati al Parma in queste ore, ma per ben tre la squadra gialloblu sarebbe ormai pronta a concretizzare il colpo. Ben tre operazioni che potrebbero davvero dare nuova verve alla squadra gialloblu.

Parma, un triplo colpo per il mercato

Uno dei nomi caldi per la squadra di mister D’Aversa è Franco Vazquez: ex giocatore del Palermo, al tempo compagno d’attacco di Dybala, sarebbe il nome sul quale la dirigenza starebbe lavorando in queste ore. Contatti in corso con il Siviglia, per riportare l’argentino in Italia.

Il Parma, poi, avrebbe chiesto Fazio (in uscita) alla Roma, in modo da consegnare all’allenatore un difensore di assoluto affidamento. Ed il terzo nome è quello di Todibo, di proprietà del Barcellona ed attualmente in prestito al Benfica.

Un triplo colpo per la squadra gialloblu, nel tentativo di riprendere in mano una stagione che, al momento, rischia di diventare fallimentare.