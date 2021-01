Clamoroso Roma, in 9 contro lo Spezia: due rossi in un minuto!

Clamoroso quanto sta succedendo allo stadio Olimpico tra Roma e Spezia, in poco più di un minuti la Roma è rimasta in 9 uomini!

Un risvolto clamoroso, quello che ha preso la sfida di Coppa Italia tra Roma e Spezia. Arrivate sul 2-2 ai tempi supplementari, le due squadre si stanno giocando in questi minuti l’accesso ai quarti ma sono i giallorossi che adesso devono far fronte ad una situazione singolare e probabilmente da guinnes.

Ben due rossi, estratti dall’arbitro, in praticamente un minuto! Prima Mancini si è fatto espellere per doppio giallo in avvio di supplementari. Poi un’uscita sconsiderata di Pau Lopez qualche secondo dopo, che ha costretto il direttore di gara ad estrarre il rosso diretto!

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Un risvolto ovviamente clamoroso, che costringerà la squadra di Fonseca a proseguire i tempi supplementari in nove uomini. Dopo aver rincorso lo Spezia avanti di due gol, adesso la strada per la Roma è su una salita ripidissima.