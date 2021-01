Frank Ribery potrebbe salutare la Fiorentina a fine stagione: le sue parole a Sport Bild sono state chiare e aprono all’addio

Frasi di circostanza, ma in quelle parole è nascosta la verità: Frank Ribery sta seriamente pensando di lasciare la Fiorentina a fine stagione. Non sono state entusiasmanti le due stagioni vissute a Firenze, la seconda, quella attuale, ancora più deludente della prima. Il francese ha pagato problemi fisici e le difficoltà collettive di una squadra che non ha saputo risollevare con la sua classe e il suo immenso talento. A Sport Bild, l’ex Bayern Monaco ha detto: “Al momento penso alla Fiorentina, ma per il futuro non escludo che possa tornare in Bundesliga. Non escludo nulla”. Diplomazia e un po’ di sincerità nelle frasi di Ribery, che sta già pensando, da tempo, di lasciare la Fiorentina.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Tutti i numeri di Ribery alla Fiorentina

In 37 partite, Ribery ha segnato appena 3 gol fornendo 7 assist. Avrebbe potuto fare molto di più, invece è stato decisivo solo per dieci gol realizzati. In tanti altri c’è il suo indiretto zampino, ma i tifosi – e la società – si aspettavano un rendimento diverso e forse anche Ribery sperava di poter competere per obiettivi differenti dalla salvezza.

LEGGI ANCHE >>> Pirlo, Ronaldo e quell’abbraccio mortale che sa di esonero

All’età di 37 anni, il francese si prepara per l’addio. Il ritorno in Germania potrebbe concretizzarsi in estate, si tratterebbe, per lui, di un’altra esperienza in Bundes prima dell’addio. Tante le squadre pronte a ricoprirlo d’oro nonostante l’età. Si chiuderebbe dopo due anni, dunque, la sua esperienza in viola, caratterizzata, un anno fa, dal furto a casa e le minacce d’addio. Allora solo parole. Stavolta, forse, anche fatti.