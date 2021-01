La Juventus rischia di perdere un calciatore gratis: super offerta che arriva dalla Bundesliga e tenta il bianconero, i dettagli

L’offerta è partita e ha messo in tentazione Dragusin. Il giovane difensore della Juventus è in scadenza di contratto nel 2021 ed è al centro di numerosi voci di mercato. I bianconeri ne parlano con il Sassuolo, nell’ambito dell’operazione Scamacca, ma non vorrebbero perderne il controllo. Peccato che ci sia da trovare l’accordo per il rinnovo e le tentazioni che arrivano al 18enne sono forti ed economicamente importanti. In particolare sarebbe arrivata una proposta dalla Bundesliga: il Lipsia, riferisce ‘Sky Sport’, sarebbe pronto a prendersi il calciatore al quale offre un ingaggio molto sostanzioso.

Juventus, Dragusin via a zero: l’offerta del Lipsia

I tedeschi si sono inseriti nella trattativa per il rinnovo di contratto di Dragusin con la Juventus proponendo un ingaggio che mette in tentazione il giovane difensore, protagonista finora di tre apparizioni in prima squadra.

La volontà di Paratici è blindare il calciatore ma ora la concorrenza tedesca mette in crisi la voglia della Juventus. Servirà un’offerta importante e anche un progetto tecnico all’altezza di quello proposto dal Lipsia per avere il sì. In attesa della punta, i bianconeri si trovano a fare i conti con le tentazioni tedesche per uno dei giovani più promettenti.