L’attaccante del Monza Balotelli fa parlare ancora di se ma questa volta per il suo attacco frontale a Giuseppe Conte in una storia Instagram

Mario Balotelli prende posizione sull’emergenza Covid e sulla gestione politica della situazione. In una delle sue ultime stories pubblicate su Instagram, l’ex attaccante della Nazionale non ci sta e questa volta entra duro su… Giuseppe Conte.

Balotelli, che prevede un nuovo lockdown totale a causa della risalita dei contagi, non si spiega come mai siano state imposte delle misure così stringenti durante le festività natalizie.

L’attaccante, che dopo l’esperienza poco fortunata e conclusa male con il Brescia, in questa stagione si è accasato al Monza, si chiede poi “che zona rossa” sia “questa se il traffico è maggiore rispetto alle condizioni di normalità?”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Balotelli e il Covid, il suo pensiero su Conte in una storia su Instagram

Come spesso ha fatto in questi anni, SuperMario ha affidato al social il “Balotelli-pensiero”. Per prima cosa, l’ex attaccante della nazionale ha tenuto a precisare di non avere nessun orientamento politico (“Premetto: non sono di sinistra e non sono di destra e non prendo posizioni politiche da mai”, ci ha tenuto a ribadire facendo riferimento al suo stile linguistico).

Infine, il colpo più duro: “Possibile che non si possa gestire l’Italia in modo sano e onesto? Forse è il paese più bello del mondo” però, aggiunge, “sta andando allo sfacelo”.

LEGGI ANCHE >>> Le tre migliori prime volte di Mario Balotelli

Mario Balotelli è ancora in dubbio per la partita contro il “suo” Brescia. Il Monza lo aspetta con impazienza dal momento che dopo aver saltato le prime giornate successive al suo tesseramento a causa di una forma non ottimale, SuperMario ha giocato l’ultima gare del 2020 contro il Salernitana, in cui ha trovato il primo gol brianzolo, ma poi è sparito di nuovo dai radar. Assente contro il Lecce e con il Cosenza.