Con la rete all’esordio col Monza, Balotelli conferma la felice tradizione: il gol al debutto è una specialità per Supermario

Adora i gol rapidi, improvvisi, mentre gli altri ancora si domandano: cosa ne sarà di Balotelli? Lui arriva prima dei giudizi. Lo ha fatto ancora, Supermario, stavolta ha impiegato quattro minuti per sbloccarsi alla sua prima in assoluto con la maglietta del Monza. Il gol arriva contro la Salernitana nel campionato di Serie B, una parentesi che l’attaccante si augura possa essere minuscola: la sua ambizione è di tornare quanto prima in massima serie con la società di Berlusconi e Galliani. Una dolce ambizione che Balotelli, col suo talento, potrebbe trasformare in realtà. Non è la prima volta che Supermario segna al suo esordio. Le sue prime volte sono spesso indimenticabili, peccato che manchi il resto. La continuità non è il suo forte ma a Monza si augurano possa cambiare la cattiva abitudine.

Balotelli e i gol all’esordio: feeling speciale

Tante volte alla prima assoluta con una nuova maglia colpiva. E’ capitato, ad esempio, il 19 agosto 2010, gara di Europa League, esordio per Balotelli col Manchester City. L’attaccante italiano segnò la sua prima rete inglese nella gara europea contro il Timisoara, esordio indimenticabile salvo poi, nel corso dei mesi successivi, tradire le aspettative di tifosi e di Mancini, suo primo sponsor. Indimenticabile, per Balotelli, anche l’esordio col Milan, 3 febbraio 2013. Balotelli trascina i rossoneri segnando una doppietta con la quale stende l’Udinese.

Ancora due gol anche in Francia, per la punta, che l’11 settembre 2016 fa felici i tifosi del Nizza segnando una doppietta contro il Marsiglia alla prima in assoluto in Ligue 1. Doppia gioia contro la squadra che poi lo acquisterà. Balotelli fece doppietta anche all’esordio in Coppa Italia con l’Inter, giovanissimo, il 19 dicembre 2007, nel 4-1 dei nerazzurri contro la Reggina. Era l’andata degli ottavi di finale della competizione. Gol all’esordio anche in azzurro: con l’Under 21 esordisce il 5 settembre 2008 segnando contro la Grecia a Castel di Sangro.